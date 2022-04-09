شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مؤتمر صحفى لإعلان تفاصيل تصفيات أفريقيا لكرة السلة BAL والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد الرابطة الأفريقية لكرة السلة bal مؤتمرا صحفيا اليوم السبت، لإعلان تفاصيل بطولة التصفيات الأفريقية التى تقام بمصر فى الفترة من 9 إلى 19 أبريل الجارى، بمشاركة الزمالك.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر فى صالة حسن مصطفى بأكتوبر، حيث إقامة المباريات، على أن يقوم رئيس الاتحاد الأفريقى للسلة ورئيس الرابطة الأفريقية للسلة BAL بإلقاء كلمة خلال المؤتمر الصحفى.

ويقع الزمالك فى المجموعة الأولى من مجموعات البطولة بجانب أندية كوبرا سبورت بطل جنوب السودان، وبترو دى لواندا الأنجولى، وفاب الكاميرونى وكاب تاون تايجرز بطل جنوب أفريقيا وسبير فوكاس الكونغولى.

ووفقا لنظام البطولة فيصعد من كل مجموعة الفرق أصحاب المراكز الأربعة الأولى، ليخوضون المرحلة التالية من التصفيات، المقرر لها مايو المقبل.

وبالتالى فإن الزمالك وفقا لنظام البطولة حال احتلال أحد المراكز من الأول إلى الرابع يصعد للدور التالى من التصفيات التى تقام بالعاصمة الرواندية كيجالى الشهر المقبل.