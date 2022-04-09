شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخسر لقب كأس مصر لليد أمام سبورتنج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر فريق رجال كرة اليد بنادى للزمالك لقب كأس مصر موسم 2021/2022 بالخسارة من نظيره سبورتنج بنتيجة 33/30، فى إطار نهائى المنافسة على صالة المقاولون العرب.

بينما حصل البنك الأهلى على المركز الثالث بالفوز على هليوبوليس بنتيجة 28/26 فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

تأهل الزمالك إلى الدور النهائى بالفوز على البنك الأهلى بنتيجة 28/25 فى دور قبل النهائى ، بينما تأهل سبورتنج بالفوز على هليوبوليس 25/24.

و توج مؤخرا فريق كرة اليد بنادى الزمالك بلقب دورى المحترفين بالفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 29 / 22 فى قمة ختام دورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وأقيم ختام الدورة المجمعة الثانية لتحديد بطل دورى المحترفين بدون جمهور.