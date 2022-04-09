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الزمالك يخسر لقب كأس مصر لليد أمام سبورتنج

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القاهرة - سامية سيد - خسر فريق رجال كرة اليد بنادى للزمالك لقب كأس مصر موسم 2021/2022 بالخسارة من نظيره سبورتنج بنتيجة 33/30، فى إطار نهائى المنافسة على صالة المقاولون العرب.

 

بينما حصل البنك الأهلى على المركز الثالث بالفوز على هليوبوليس بنتيجة 28/26 فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

 

تأهل الزمالك إلى الدور النهائى بالفوز على البنك الأهلى بنتيجة  28/25 فى دور قبل النهائى ، بينما تأهل سبورتنج بالفوز على هليوبوليس 25/24.

 

و توج مؤخرا فريق كرة اليد بنادى الزمالك بلقب دورى المحترفين بالفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 29 / 22 فى قمة ختام دورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

 

وأقيم ختام الدورة المجمعة الثانية لتحديد بطل دورى المحترفين بدون جمهور.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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