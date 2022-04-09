شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم السبت 9 / 4 / 2022 بالدوري والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 9 / 4 / 2022 بالدوري الممتاز، حيث تقام ثلاثة لقاءات تجمع المصرى البورسعيدى والاهلى باستاد برج العرب بالإسكندرية ومباراة مصر المقاصة والزمالك باستاد الكلية الحربية ومباراة بيراميدز وغزل المحلة باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة المصرى البورسعيدى والاهلى

تقام مباراة المصرى البورسعيدى والأهلى في التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

وكان المارد الأحمر قد حقق فوزاً على نظيره الاتحاد السكندري بهدف دون رد سجله ميكيسونى في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما شهد أخر ظهور للمصرى البورسعيدى بالدوري خسارة من طلائع الجيش بهدف دون رد بالجولة 12 للمسابقة.

ويعتلى الأهلى صدارة أندية الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز في 10 لقاءات وتعادل في لقاء ولم يخسر وسجل لاعبوه 31 هدفاً وتلقت شباكه 8، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 13.

موعد مباراة مصر المقاصة والزمالك

تقام مباراة مصر المقاصة والزمالك فى التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد الكلية الحربية فى مواجهة يدخلها الفارس الأبيض فى المركز الثانى، بعدما رفع رصيده الى 28 نقطة ، وبفارق 3 نقاط عن الأهلى متصدر البطولة ، فى المقابل يخوض المقاصة المباراة وهو فى المركز السابع عشر، حيث لم يحقق الفوز سوى فى مباراة واحدة ، وتعادل فى 6 وخسر اثنان ، ليجمع 9 نقاط فقط.

وكان الزمالك قد فاز فى آخر مباراة له بالدورى أمام بيراميدز بثلاثية مقابل هدفين، سجل للأبيض أشرف بن شرقى، وعمر السعيد، وإمام عاشور

موعد مباراة بيراميدز وغزل المحلة

تقام مباراة بيراميدز وغزل المحلة في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت باستاد الدفاع الجوى في مباراة يدخلها الفريق السماوى ويعانى بعد السقوط أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الماضية، بينما تعادل غزل المحلة مع فيوتشر في نفس الجولة.

يدخل نادى بيراميدز المباراة في المركز الثالث في ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 26 نقطة، جمعها من 12 مباراة، حيث فاز في 8 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما، في المقابل يحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة، جمعها من 12 مباراة حيث فاز في مباراتين وتعادل في 7 مواجهات وخسر 3 مباريات.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم السبت بالدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.