شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يفتتح الدورة الرمضانية بالزمالك بحضور ربيع ياسين ومصطفى يونس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، في التاسعة والنصف مساء الجمعة، الدورة الرمضانية التي تقام على ملاعب الكرة الخماسية بالقلعة البيضاء.

يشرف على الدورة أحمد دعبس عضو مجلس إدارة النادي، حيث تجمع مباراة الافتتاح بين قدامى ناديي الزمالك والأهلي.

وتواجد خالد لطيف أمين الصندوق، وجمال عبد الحميد وأحمد مرتضى منصور وعلاء مقلد ومحمود طه وبسنت جوهر أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك في افتتاح الدورة، وسط أجواء رائعة في الشهر الكريم.

كما حضر أيضا طارق يحيى نجم نادي الزمالك السابق، وحمادة عبد اللطيف نجم نادي الزمالك الأسبق، وربيع ياسين، ومصطفى يونس نجم نادي الأهلي السابق.

فيما تواجد أيضا لفيف من الفنانين والإعلاميين الذين يشاركون بالبطولة وهم: "سامح يسري، حجاج كامل، علاء معروف، سمسم شهاب، رامي وحيد، أحمد ماجد، صبحي خليل، مصطفى حلمي، والإعلاميين محسن داود، حسام فتحي".

بجانب الحكام الدوليين ياسر عبد الرؤوف، وإبراهيم نور الدين، وقام مرتضى منصور بضربة البداية للدورة الرمضانية.

ويشارك في الدورة الرمضانية 24 فريقا تم تقسيمهم إلى مراحل فوق الـ20 عاما وتحت الـ20 عاما، وتقام الدورة تحت رعاية شركة أمان سبورت.

وتقرر أن تكون جوائز الدورة الرمضانية مشتريات بقيمة 16 ألف جنيه للفريق صاحب المركز الأول فوق الـ20 عاما، و8 آلاف جنيه لصاحب المركز الأول تحت 20 عاما.