شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بلاى أوف نهائى دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم السبت، مواجهات بلاى أوف الدور النهائى من دورى سيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى 2021/2022 على صالة برج العرب بالإسكندرية.

وتشهد المنافسة على المركزين الأول والثانى منافسة اليوم بين الأهلى وسبورتنج، بينما يتنافس على المركزين الثالث والرابع الصيد مع وادى دجلة، فيما تقام الجولة الثانية من البلاى أوف فى اليوم الثانى.

ويحصد اللقب الفريق الفائز بمباراتين وفى حالة فوز كل فريق بمباراة تقام مباراة فاصلة الإثنين.

توج مؤخرا فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بلقب كأس مصر للموسم المحلى 2021/2022 بالفوز على الصيد بنتيجة 3/1 فى ثاني مواجهات بلاى أوف الدون النهائى.

وفاز الأهلى على نظيره الصيد بنتيجة 3/0، فى إطار أولى جولات بلاى أوف الدور النهائى من كأس مصر للموسم المحلى 2021/2022، حيث يحصل الفريق الفائز بمباراتين من تحديد المركزين الأول والثانى على اللقب.