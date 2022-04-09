شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يمنح لاعبى سموحة راحة 48 ساعة بعد تأجيل مباراة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول، لسموحة اللاعبين راحة 48 ساعة يومى السبت والأحد، على أن يعود اللاعبون للتدريبات الجماعية، الإثنين، فى العاشرة مساء.

وأرسل الاتحاد المصرى لكرة القدم ولجنة المسابقات فاكسا يفيد بتأجيل مباراة سموحة وبيراميدز والتى كان مقررا لها الخميس المقبل على استاد الإسكندرية التاسعه مساء على استاد الإسكندرية.

ويسعى أحمد سامى لتعويض الخسارة أمام فيوتشر بتحقيق نتائج إيجابية فى المباريات المقبلة والمنافسة على حصد المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز. ويحتل فريق سموحة المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 23 نقطة، حيث حقق الفوز في 6 مباريات والتعادل في 5 والخسارة فى مباراتين.

ويستعد سموحة لمباراة الجونة والمقرر لها 20 أبريل الجارى.