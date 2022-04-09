شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن بطولة أفريقيا لكرة السلة BAL بمشاركة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، السبت، تصفيات البطولة الأفريقية BAL بمشاركة الزمالك بطل النسخة الماضية من البطولة، حيث تقام المباريات بصالة حسن مصطفى بأكتوبر فى الفترة من 9 إلى 19 أبريل الجارى.

مجموعات البطولة ونظامها

تضم البطولة مجموعتين، كل واحدة تضم 5 فرق، يصعد أصحاب المراكز الأربعة الأولى، ليخوضوا المرحلة التالية من التصفيات المقرر لها مايو المقبل.

مجموعة الزمالك

يقع الزمالك فى المجموعة الأولى التى تضم الزمالك وكوبرا سبورت بطل جنوب السودان، وبترو دى لواندا الأنجولى، وفاب الكاميرونى، وكاب تاون تايجرز بطل جنوب أفريقيا، وسبير فوكاس الكونغولى.

مباريات الزمالك فى البطولة

يلتقى الزمالك مع كوبرا سبورت السودانى يوم 9 أبريل فى الثامنة مساءً، بينما يلتقى 12 أبريل مع كاب تاون، و15 أبريل مع بترو دى لواندا، و16 أبريل مع سبير فوكاس ، وفى النهاية يوم 19 أبريل مع فاب الكاميرونى، على أن تقام المباريات الاربعة الاخيرة فى الحادية عشر مساءا

قائمة الفريق فى البطولة

أدهم عصام، إدجار سوسا، مايك ماكيني، أحمد عزب، عمر هشام، ستروباري، إسلام سالم، ، أحمد ياسر مودي، أنس أسامة، إيك ديجو، مصطفى مكاوي "كيجو"، وحازم المشد.

أسعار تذاكر مباريات البطولة الأفريقية BAL

طرحت اللجنة المنظمة للبطولة بالتعاون مع شركة تذكرتي تذاكر المسابقة والتي تنطلق غدا السبت بعدد من الفئات والتي تبدأ من سعر 70 جنيها لليوم الواحد والذى تقام فيه مباراتان.

وجاءت تذاكر فئة المشجعين بـ 70 جنيهًا، بينما الفئة الأعلى "مقاعد عامة" بـ 90 جنيهًا، فيما خصصت اللجنة المنظمة مقاعد مميزة بقيمة 380 جنيهًا مع الحصول على كوبون دخول الخيمة الرمضانية، بينما ستكون مقاعد الـ VIP والموجودة في أرض الملعب بقيمة 600 جنيه مع السماح لحاملها بدخول قاعة الـ VIP الرمضانية.

فيما خصصت اللجنة المنظمة إمكانية شراء تذاكر مجمعة لحضور مباريات الزمالك الخمسة فقط في البطولة، حيث تبلغ قيمة التذكرة المجمعة فئة المشجعين بـ 300 جنيه، بينما المقاعد العامة تبلغ قيمة التذكرة المجمعة 400 جنيه، فيما ستكون المقاعد المتميزة بـ 1800 جنيه، ومقاعد الـ VIP بقيمة 2500 جنيه.