شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أحمد حسن عتوقة لاعب الترسانة السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن سعيد لطفى، لاعب الزمالك السابق، وفاة أحمد حسن عتوقة، لاعب الترسانة والاتحاد ومياه البحيرة السابق.

وكتب لطفى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "خبر صادم بالنسبالي أخي وصديقي الغالي أحمد حسن عتوقة زميل الملاعب لاعب الترسانة والاتحاد ومياه البحيرة السابق في ذمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون".

وفى سياق مختلف يستعد سيد البلد لمواجهة البنك الأهلى في المباراة المقرر لها 14 أبريل الجاري على استاد بتروسبورت في تمام الساعة التاسعة ونصف مساء، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويبحث عماد النحاس، المدير الفنى للاتحاد السكندرى، عن تحقيق الفوز الأول مع زعيم الثغر منذ توليه القيادة الفنية للفريق خلفا لحسام حسن الذى رحل عن الفريق السكندرى، بعد تراجع النتائج في الفترة الأخيرة، وعلى رأسها توديع كأس مصر على يد سيراميكا.