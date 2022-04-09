الزمالك يواجه مصر المقاصة لمواصلة الضغط على الأهلي بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يواجه فريق الزمالك منافسه مصر المقاصة، مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر بمسابقة دوري we المصري، في لقاء سيقام على ملعب "الكلية الحربية".

ويسعى الزمالك للدفاع عن لقب الدوري والذي حققه في الموسم الماضي (2020 - 2021)، حيث يتواجد الفريق الأبيض في المركز الثاني بعد تغلبه مساء الأربعاء الماضي على بيراميدز بنتيجة (3-2).

ويحتل الزمالك المركز الثاني بـ28 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي والذي يمتلك مباراة أقل، في المقابل يعاني مصر المقاصة خلال هذا الموسم من سوء النتائج باحتلاله المركز قبل الأخير برصيد تسع نقاط من فوز وحيد وست تعادلات وخمس هزائم.

وسيكون عين الزمالك على مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي والذي سيقام في نفس التوقيت، حيث ينتظر الفريق الأبيض هدية من جانب الفريق البورسعيدي للاقتراب أكثر من القمة وزيادة الضغط على الأهلي.

وسيدخل الزمالك مباراة المقاصة مستعينًا بخدمات أحمد سيد "زيزو" والذي غاب عن المباراة الأخيرة أمام بيراميدز، في المقابل يواصل غياب أحمد أبو الفتوح للإصابة بجانب الثلاثي عبد الله جمعة وسيف الدين الجزيري ومحمد أوناجم.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد.

خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي – حازم إمام – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور- محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" – إسلام جابر – محمود عبد الرازق "شيكابالا"- أشرف بنشرقي – أيمن حفني – رزاق سيسيه – أحمد سيد "زيزو" – سيد عبد الله .

خط الهجوم: عمر السعيد.

ويمتلك الزمالك سجلاً تاريخيًا رائعًا في مبارياته مع مصر المقاصة، حيث يعود آخر فوز للفريق الفيومي في عام 2018 بهدف دون رد، في المقابل حقق الزمالك العلامة الكاملة بالفوز في آخر سبع مباريات بالدوري بجانب مباراة في كأس مصر.

بطاقة المباراة:

مصر المقاصة × الزمالك

الموعد: 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 2