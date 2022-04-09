سبورتنج بطلا لكأس مصر لكرة اليد على حساب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق سبورتنج بطولة كأس مصر لكرة اليد، بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بنتيجو 33-30، في لقاء أقيم مساء اليوم الجمعة.

وكان فريق الزمالك قد تأهل لنهائي كأس مصر لكرة اليد بعد الفوز على البنك الأهلي، بينما وصل سبورتنج لنفس الدور بعدما فاز على هليوبوليس في نصف النهائي.

وظل فريق سورتنج متقدما على الزمالك حتى الدقيقة 14، ليطلب مدرب الفريق الأبيض وقت مستقطع حين كانت النتيجة تشير لتأخر فريقه (6-9).

وانهى فريق سبورتنج الشوط الأول متقدما على الزمالك ينتيجة 15-12، ومع بداية الشوط الثاني واصل الفريق تقدمه لتصل النتيجة لـ 17-12 بعد مرور دقيقتين، لنهي المباراة لصالحه بنتيجة 33- 30.