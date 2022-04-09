رسميًا.. تأجيل مباريات الأهلي وبيراميدز والمصري في الدوري للارتباط الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلنت رابطة أندية الدوري المصري، مساء الجمعة، تأجيل مباريات الثلاثي الأهلي وبيراميدز والمصري البورسعيدي بسبب ارتباطهم ببطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية.

بيان الرابطة أوضح تأجيل مباراتي الجولة الـ14 والـ15 لصالح الأهلي وبيراميدز والمصري.

وكان من المقرر أن يلتقي الأهلي ضد إيسترن كومباني في (12 أبريل)، بينما ستكون المباراة الثانية ضد إنبي في (19 أبريل).

أما بيراميدز فكان سيلاقي سموحة في (13 أبريل)، بينما سيواجه بيراميدز في اللقاء الثاني ضد فيوتشر في (20 أبريل).

فريق المصري البورسعيدي كان سيواجه الإسماعيلي مساء (13 أبريل)، ثم البنك الأهلي في (22 أبريل).

وبحسب بيان الرابطة، فإن سيتم تحديد مواعيد المباريات المؤجلة للثلاثي وفقًا لنتائجهم ومعرفة الأندية الصاعدة إلى دور قبل النهائي.

وكانت قرعة دوري أبطال أفريقيا أوقعت الأهلي مع الرجاء البيضاوي المغربي، في المقابل سيلاقي بيراميدز فريق مازيمبي، أما المصري البورسعيدي سيلعب ضد نهضة بركان في دور الثمانية بمسابقة الكونفدرالية.