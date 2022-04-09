لقاء التحديات الخمسة.. الأهلي يستأنف حملة استعادة الدوري بصدام المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يستأنف النادي الأهلي حملته لاستعادة لقب الدوري المصري الممتاز الذي فقده الموسم الماضي، بمواجهة المصري على استاد برج العرب في الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 13.

الأهلي يتصدر جدول الترتيب برصيد 31 نقطة من 11 مباراة، ويطارده الزمالك في المركز الثاني برصيد 28 نقطة من 12 مباراة، بينما يحتل المصري المركز الثامن برصيد 16 نقطة.

التحديات الخمسة

بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي تحدث في آخر مؤتمر صحفي له عقب مواجهة الاتحاد السكندري في الدوري وفوز فريقه بهدف نظيف عن ضرورة تفادي فريقه مرحلة ضغط المباريات دون خسائر.

موسيماني قال إن فريقه يمر بمرحلة ضغط مباريات كبيرة، لذلك يجب عليه أن يمنح الراحة لبعض اللاعبين، وهو أول تحدي يواجهه أمام المصري، حيث يأمل في أن تنجح عملية التدوير في القائمة والتشكيل كما نجحت أمام الاتحاد.

عملية تفادي الإصابات والإجهاد هي التحدي الثاني الذي يواجه بيتسو موسيماني، وهو ما يجعل التدوير فقط غير كافيا، بل توزيع المجهود خلال الـ90 دقيقة، وضرورة حسم المباراة مبكرا أو تسجيل هدف مبكر على الأقل لتخفيف الضغوطات.

بيتسو قال في المؤتمر الصحفي عقب لقاء الاتحاد :"لحسن الحظ أننا سجلنا هدفا في بداية المباراة، لو لم يحدث ذلك لكانت للمباراة قصة أخرى".

التحدي الثالث الذي يواجهه الأهلي هو الحفاظ على سلسلة اللا هزيمة هذا الموسم، حيث بدأ الأحمر الموسم بشكل رائع، فاز في 10 مباريات وتعادل مرة واحدة خلال 11 مواجهة بالدوري.

أما الصدارة فهي التحدي الأهم أمام بيتسو موسيماني، الفوز على المصري ضرورة قصوى، لأن الصدارة مهددة في حالة الخسارة، وفوز الزمالك على المقاصة في نفس التوقيت، وسيكون وقتها للفريقين نفس الرصيد (31 نقطة) مع أفضلية لعب الأهلي مباراة أقل.

التحدي الخامس سيكمن في مواجهة معين الشعباني أحد أبرز مدربي القارة الإفريقية على مستوى الأندية، والذي يعرف الأهلي جيدا، وسبق أن تفوق عليه مع الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا من قبل، لكنه أيضاً سقط أكثر من مرة أمام الفارس الأحمر، وهو ما يأمل بيتسو في تحقيقه على استاد برج العرب.

بطاقة المباراة

الحدث: الدوري المصري

التاريخ: 9 أبريل 2022

التوقيت: 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس