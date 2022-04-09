إشبيلية يتخطّى عقبة غرناطة بصعوبة ويستعيد المركز الثاني

المنامة - ياسر ابراهيم - تخطّى إشبيلية عقبة ضيفه غرناطة بصعوبة بفوزه عليه بأربعة أهداف لاثنين الجمعة في المرحلة الحادية والثلاثين من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجّل أهداف الفريق الفائز كل من البرازيلي دييغو كارلوس (32) والأرجنتيني لوكاس أوكامبوس (66) ورافاييل مير (90+3) والأرجنتيني أليخاندرو غوميز (90+9).
في المقابل وقّع الفينزويلي داروين مانشيس (23) وفيكتور دياز (88) هدفي الخاسر.
ورفع إشبيلية رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة الثالث الذي يواجه ليفانتي الأحد.
وتجمّد رصيد غرناطة عند 29 نقطة في المرتبة 16.