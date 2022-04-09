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إشبيلية يتخطّى عقبة غرناطة بصعوبة ويستعيد المركز الثاني

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المنامة - ياسر ابراهيم - تخطّى إشبيلية عقبة ضيفه غرناطة بصعوبة بفوزه عليه بأربعة أهداف لاثنين الجمعة في المرحلة الحادية والثلاثين من منافسات لكرة القدم.

وسجّل أهداف الفريق الفائز كل من البرازيلي دييغو كارلوس (32) والأرجنتيني لوكاس أوكامبوس (66) ورافاييل مير (90+3) والأرجنتيني أليخاندرو غوميز (90+9).

في المقابل وقّع الفينزويلي داروين مانشيس (23) وفيكتور دياز (88) هدفي الخاسر.

ورفع إشبيلية رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن الثالث الذي يواجه ليفانتي الأحد.

وتجمّد رصيد غرناطة عند 29 نقطة في المرتبة 16.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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