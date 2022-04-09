الامارات | الشارقة يخسر بصعوبة من الهلال في مستهل "أبطال آسيا"

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يخسر بصعوبة من الهلال في مستهل "أبطال آسيا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر اليوم فريق الشارقة مباراته الأولى ضمن المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا للأندية 2022 أمام الهلال السعودي حامل اللقب بهدفين مقابل هدف خلال المواجهة التي جمعتهما على استاد الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض، ليحصد الهلال أول ثلاث نقاط في البطولة، وسيلتقي الفريقان مجددا في لقاء الإياب يوم 24 الجاري.

ورغم الخسارة الا أن الشارقة أحرج بطل آسيا أمام جمهوره بعدما صمد حتى الدقيقة" 62" التي شهدت تسجيل الهلال هدف الفوز بعدما أنتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1 وتميز خلاله الشارقة بالتنظيم الدفاعي الجيد. واتسمت المباراة بالندية والإثارة من جانب الفريقين خصوصا في الشوط الأول.

تقدم الهلال بهدف السبق مبكرا بعد خمس دقائق فقط على انطلاق المباراة من ركلة جزاء سددها صالح الشهري" وتسبب فيها شاهين عبدالرحمن مع موسى ماريغا. ولم تدم فرحة الهلال طويلا بهدف السبق، فقد جاءت ردة فعل الشارقة سريعة، بعدما تمكن من تسجيل التعادل عن طريق الأوزبكي شوكوروف في الدقيقة السابعة. وانتظر الهلال حتى الدقيقة " 62" عندما تمكن البرازيلي مشيل ديلغادو في تسجيل الهدف الثاني.

وفي ذات المجموعة فاز الريان القطري على استقلال دوشنبيه الطاجيكي 3-2. وسيخوض الشارقة مباراته الثانية في هذه المجموعة الثلاثاء المقبل أمام الاستقلال الطاجيكي، فيما يلتقي الهلال مع الريان القطري.

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