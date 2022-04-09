شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يختتم استعداداته للأهلي والشيخ يبدأ تدريبات الجري للتعافي من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق المصري تدريباته بمعسكره المغلق بأحد فنادق برج العرب، وذلك استعدادًا لمباراته بالجولة الثالثة عشرة من الدوري، والتي تجمعه بنظيره فريق الأهلي، والمقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء غد السبت على استاد برج العرب.

وشهد المران الأحير للمصري، خوض تقسيمة قوية تحت أنظار معين الشعباني، مدرب الفريق، الذي قام بمنح اللاعبين بعض التعليمات الفنية خلالها، كما خاض أحمد الشيخ تدريبات الجري حول الملعب للتعافي من إصابة الركبة.

وأعلن معين الشعباني، المدير الفني للنادي المصري، عن قائمة الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب والذي يستعد من خلاله المصري لمباراتي الأهلي والاسماعيلي بالدوري العام والمقرر اقامتهما في التاسع والثالث عشر من أبريل الجاري، وكذلك مباراته بذهاب دور الثمانية من كأس الكونفدرالية الأفريقية والتي تجمعه بضيفه نهضة بركان المغربي في السابع عشر من أبريل أيضًا.

وشهدت القائمة تواجد كل العناصر الأساسية بالفريق وظهور إسلام جمال مدافع المصري، لأول مرة منذ بداية الموسم الجاري بعد استبعاده في وقت سابق لأسباب فنية من قبل معين الشعباني.

وجاءت قائمة المصري كالتالي: عصام ثروت، ياسر حامد، هيثم العيوني، اسلام جمال، فريد شوقي، حجاج عويس، كريم العراقي، عمرو موسى، عمرو مرعي، حسن علي، أحمد حمودي، أحمد شديد، اسلام صلاح، إلياس الجلاصي، إسلام عطية، أحمد مسعود، أوستين أموتو، مصطفى سلطان، محمد بلح، إيزي إيميكا، محمد جريندو، أحمد الشيخ، عموري، أحمد شوشة، محمد عنتر، أحمد علاء، هيثم العيوني، حسين رجب، إسلام أبو سليمة، محمد شحاتة، مصطفى أيمن، إسلام المزين، زياد فرج، أسامة الجزار، أحمد ياسر.