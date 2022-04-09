شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة المصرى قبل تأجيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي تدريباته الجماعية في التاسعة من مساء الجمعة، على الملعب الرئيسي لاستاد الإسماعيلية، ضمن برنامج الاستعداد لاستكمال مشواره بمنافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني قد منح لاعبيه راحة سلبية أمس لمدة 24 من أجل التقاط الأنفاس قبل بدء التحضيرات النهائية الأخيرة لمواجهة المصري البورسعيدي التي تم تأجيلها منذ قليل لارتباط المصري بالمشاركة في البطولة الكونفدرالية وتأهله لدور الـ8.

بدأ المران بمحاضرة فنية للاعبين من قِبَل حمد إبراهيم المدير الفني للفريق، حيث حرص على حثهم من أجل استمرار النتائج الإيجابية وبذل قصاري جهدهم من أجل إسعاد الجماهير.

اشتمل المران على مجموعة من التدريبات والوحدات البدنية الشاقة بغرض الحفاظ على ما تم الوصول إليه من معدلات بدنية خلال فترة التوقف الماضية تحت قيادة مخطط الأحمال خالد سعيد، كما تطرق المران لتدريبات خططية متنوعة.

واختتم المران بتقسيمة تم إيقافها عدة مرات من أجل منح اللاعبين التعليمات الفنية والسعي جليا نحو إصلاح الأخطاء قبل العودة للمنافسات الرسمية.