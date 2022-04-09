شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو وعبد الغنى فى تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك نظيره مصر المقاصة في التاسعة والنصف مساء غد السبت باستاد الكلية الحربية، فى إطار مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت قائمة الزمالك التى أعلنها فيريرا عودة زيزو مع استمرار استبعاد أحمد فتوح وسيف الدين الجزيرى، كما شهدت القائمة استبعاد عبد الله جمعة؛ بسبب الإصابة.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

محمد عواد فى حراسة المرمى

فى الدفاع.. حمزة المثلوثى - محمود علاء - محمد عبد الغنى - محمد عبد الشافى

فى الوسط.. طارق حامد - محمد أشرف روقا - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما.

فى الهجوم.. عمر السعيد.

وتضم قائمة الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي - حازم إمام - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد - إمام عاشور- محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر – محمود عبد الرازق "شيكابالا"- أشرف بن شرقي - أيمن حفني - رزاق سيسيه – أحمد سيد "زيزو" - سيد عبد الله.

خط الهجوم: عمر السعيد.