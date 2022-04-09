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ماذ قدم محمود جاد مع إنبى بعد دخوله حسابات القطبين؟

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القاهرة - سامية سيد - بات محمود جاد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى هدفا للأهلى والزمالك في الانتقالات الصيفية القادمة ودخل معهم على خط المفاوضات نادى بيراميدز ليمثل الحارس الدولى حلقة صراع جديدة بين ثلاثى القمة.

وشارك محمود جاد مع الفريق البترولى هذا الموسم في 9 مباريات منذ انطلاق مسابقة الدورى المصرى بنسختها الـ63 والتى مر منها 13 جولة بدأت بالزمالك في الجولة الأولى ثم استبعد حلمى طولان المدير الفني لإنبى الحارس أمام المقاولون بالأسبوع الثانى وأعاده للتشكيل الأساسي بعد ذلك.

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وتلقت شباك محمود جاد هدفين فى الجولة الأولى أمام الزمالك و3 أهداف فى الجولة الثالثة أمام فريق غزل المحلة وهدف أمام سموحة بالأسبوع الرابع وهدفين أمام فيوتشر بالجولة الخامسة وهدف أمام الجونة بالأسبوع السادس وهدف أمام بيراميدز بالجولة السابعة بينما جلس بديلا في مباراة المقاصة وفاركو وأاستبعد من القائمة أمام الاتحاد السكندرى ثم عاد أساسيا أمام المصرى وسيراميكا وإيسترن كومبانى ليكون إجمالى عدد الأهداف التى تلقاها الحارس الدولى 13 هدفا، خلال 9 مباريات بمجموع 810 دقيقة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى لمواجهة طلائع الجيش في المباراة المقرر لها 14 أبريل الجارى ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى العام.

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قاد طولان فريق إنبى في 13 مباراة بالموسم الحالي فاز في 3 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 4 مواجهات، وجمع 15 نقطة احتل بهم المركز التاسع في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز.

وفاز إنبى تحت قيادة طولان على المقاولون العرب 3 / 2 وفيوتشر بنتيجة 2 / 1 وعلى الاتحاد السكندري بهدف نظيف بينما خسر أمام الزمالك 2 / 0 والمحلة 3 / 0 وفاركو 1 / 0 وإيسترن كومبانى 2 / 1، وتعادل إنبى مع سموحة والجونة وبيراميدز بهدف لمثله ومع المقاصة وسيراميكا سلبيا ومع المصرى 2 / 2.

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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