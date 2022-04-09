شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فؤاد يُثبّت أقدامه في الجبهة اليمنى للأهلي ويهدد عرش محمد هاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحظى كريم فؤاد، ظهير أيمن النادي الأهلي، بثقة الجهاز الفني للفريق، حيث أشاد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني باللاعب، وبمستواه الفترة الأخيرة.

وشارك كريم فؤاد في مباريات الأهلي الماضية بشكل أساسي، بعدما تعرّض الظهير الأساسي أكرم توفيق للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ثم أُصيب بعدها محمد هاني الظهير البديل في العضلة الضامة.

ونال كريم فؤاد إعجاب وثقة موسيماني ومعاونيه، وبدأ الجهاز الفني يفكر بجدية في مواصلة الدفع بكريم فؤاد حتى لو عاد هاني من الإصابة.

ويستعد كريم فؤاد للمشاركة أساسيا في مباراة المصري غدا، السبت، في الجولة الـ13 لبطولة الدوري المصري، فيما سيتحدد موقف محمد هاني من دخول قائمة المباراة خلال مران اليوم الذي سيُقام مساءً بالتتش.

واستقر الجهاز الفني للأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، على إعادة الدولي التونسي على معلول لتشكيل الفريق الأساسي في مباراة المصري، وغاب معلول عن التشكيل الأساسي للفريق في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة في الدوري والتي فاز فيها الأهلي بهدف نظيف، وشارك محمود وحيد أساسيا وحل معلول بدلاً منه في الدقائق الأخيرة.

واستقر المدير الفني للأهلي على إعادة معلول لقيادة الجبهة اليسرى في مباراة المصري التي يتطلع فيها المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات المحلية من أجل تأمين قمة الدوري.

ويخوض الأهلى اليوم، الجمعة، المران الأول والأخير استعدادا لمباراته المرتقبة مع المصرى البورسعيدى المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد السبت باستاد برج العرب بالإسكندرية فى الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومنح موسيماني لاعبي الفريق راحة من التدريبات أمس عقب الفوز على الإتحاد السكندري بهدف نظيف مساء الأربعاء في الجولة 12 لبطولة الدوري الممتاز وذلك بسبب حالة الإجهاد التى يُعاني منها الفيق مؤخراً.

ويتطلع موسيماني لتهيئة لاعبيه جيدا للمباريات المقبلة في بطولة الدوري الممتاز والتى يتطلع فيها الفريق لتحقيق الإنتصارات المحلية لاستعادة لقب الدوري الغائب عن قلعة الجزيرة في أخر نسخة من البطولة والتى توّج بها الزمالك.