شكرا لقرائتكم خبر عن إرتفاع أسهم محمد عواد فى حراسة عرين الزمالك أمام المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل فى الوقت الحالى البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الزمالك بين ثنائى حراسة المرمى محمد أبو جبل ومحمد عواد لمشاركة أحدهما أساسيًا فى مواجهة مصر المقاصة المقرر لها في التاسعة والنصف مساء غد السبت باستاد الكلية الحربية، فى إطار مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويرغب فيريرا فى تطبيق سياسة التدوير بين الحارسين حتى يحافظ كل منهما على مستواه الفنى والبدنى، إلا إن فيريرا لم يستقر فى حتى الأن على الحارس الأساسى للزمالك فى مواجهة مصر المقاصة، وإن كانت أسهم محمد عواد هى الأعلى بعدما منحهم البروفيسور تعليمات إضافية خلال المران الأخير للفريق الذى أقيم اليوم.

وضم فيريرا لقائمة المباراة كلاً من..

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي - حازم إمام - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد - إمام عاشور- محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر – محمود عبد الرازق "شيكابالا"- أشرف بن شرقي - أيمن حفني - رزاق سيسيه – أحمد سيد " زيزو" - سيد عبد الله .

خط الهجوم: عمر السعيد.

وشهدت القائمة استمرار استبعاد أحمد فتوح وسيف الدين الجزيرى، كما خرج من القائمة عبد الله جمعة للإصابة، ومحمود حمدي الونش للإيقاف.