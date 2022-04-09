شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تؤجل مباريات الأهلي وبيراميدز والمصري بسبب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية المحترفة، برئاسة أحمد دياب تأجيل مباريات الأهلي و المصري و بيراميدز، بعد وصولها لدور الثمانية للبطولة الأفريقية للموسم الجاري.

وتقرر تأجيل مباراتي الأهلي أمام إيسترن كومباني وإنبي في الأسبوعين الرابع عشر والخامس عشر، المقرر لهما 12 و19 إبريل الجاري، بعد تأهله لدور الـ8 لدوري أبطال أفريقيا.

كما تقرر تأجيل مباراتي بيراميدز أمام سموحة وفيوتشر في الجولتين الـ14 و15، بعد تأهله لدور الـ8 بالكونفدرالية.

كما تقرر تأجيل مباراتي المصري أمام الإسماعيلي والبنك الأهلي في الجولة الـ14 و15 أيضا.