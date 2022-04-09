شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو زكى يدعم فريق الزمالك لكرة اليد أمام سبورتنج.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عمرو زكي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق على التواجد لمؤازرة فريق كرة اليد بنادى الزمالك مع نظيره سبورتنج فى نهائى بطولة كأس مصر رجال، لحسم بطل النسخة الحالية من البطولة.

وتقام مباراة الزمالك وسبورتنج فى نهائى بطولة كأس اليد فى العاشرة مساء اليوم بصالة نادى المقاولون العرب.

تأهل الزمالك إلى الدور النهائى بالفوز على البنك الأهلى بنتيجة 28/25 فى دور قبل النهائى، بينما تأهل سبورتنج بالفوز على هليوبوليس 25/24 ، كما أنه من المقرر أن يلتقى هليوبوليس مع البنك الأهلى قبل مباراة النهائى لتحديد الميدالية البرونزية.