شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يضم 21 لاعبا لقائمة غزل المحلة استعدادا لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لفريق غزل المحلة، على اختيار 21 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمواجهة بيراميدز غدا ضمن لقاءات الجولة الـ14 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والتى ستقام على استاد الدفاع الجوى.

وجاءت القائمة تضم كلًا من: عمرو شعبان ، محمود الحضري ، محمد فتح الله ، السيد الشبراوي ، معاذ الحناوي ، مصطفي العش ، هاني عادل ، خالد سامي ، إيهاب سمير ، بازوكا ، اشرف السيد ، أحمد النادري ، هشام بلحه ، وليد مصطفى ، ابراهيم كونيه ، أحمد الشيخ ، أحمد السيد ، إبراهيم صلاح ، باولن فوافي ، عبد الرحمن عاطف اجويرو ، احمد غنيم ، عبده يحيي.

ويغيب عن القائمة كل من: خالد الاخميمي ويحيي حامد ومالك توريه للاصابة وحميد ماو لحصوله على الإنذار الثالث.

ويقوم عبد الحميد بسيونى، المدير الفني لفريق غزل المحلة، بتجهيز برنامج تدريبات خاصة لمهاجم الفريق أحمد غنيم خلال المران الجماعى لعلاج أزمة إهدار الفرص و التمكن من أحراز الأهداف خلال المباريات القادمة للفريق في بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث شارك المهاجم أحمد غنيم في 9 مباريات برفقة فريق غزل المحلة، ولم يتمكن من إحراز سوى هدفين فقط.