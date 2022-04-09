شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 8 / 4 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 8 / 4 / 2022، هي خدمة إخبارية يقدمها ”الخليج 365” لقرائه ومتابعيه، وتضمن أهم 7 أخبار على مدار اليوم أثارت اهتمام الشارع الرياضي ونرصدها كالتالي:

كيروش ينصح رباعي المنتخب بالاحتراف الخارجى

نصح كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، رباعى خط الدفاع "أحمد فتوح ومحمد عبد المنعم ومحمود الونش وعمر كمال عبد الواحد" بالاحتراف الخارجي الفترة المقبلة.

زيزو يعود لقائمة الزمالك لمواجهة المقاصة واستمرار استبعاد الجزيرى والمثلوثى

أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، قائمة الفريق التى ستخوض مباراة المقاصة المقرر لها في التاسعة والنصف مساء غد السبت باستاد الكلية الحربية، فى إطار مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

تعديل جميع عقود لاعبى الفريق الأول بالزمالك خلال أيام

استقرت إدارة الكرة بنادى الزمالك على تعديل عقود جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعدما لاحظت إدارة الكرة وإدارة النادى وجود تفاوت شديد فى عقود اللاعبين، وكذلك وجود بعض البنود التى ترفضها إدارة النادى.

فيوتشر يسعى لتأمين ثنائي دجلة ضد إغراءات الأهلي والزمالك

أوصى الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر، بضرورة حسم ملف ضم ثنائي وادي دجلة، أحمد عاطف ومحمد رضا بوبو، وذلك بتفعيل بند الشراء في عقديهما، لتأمين بقائهما مع الفريق في الفترة المقبلة بعد انتهاء إعارتهما، بعد تألقهما على مدار المباريات السابقة مع الفريق، خاصة في ظل تردد أنباء قوية عن اهتمام من جانب الأهلي والزمالك بخدمات الثنائي.

الأهلي يحسم موقف صلاح محسن من التدريبات الجماعية بعد مواجهة المصرى

يحسم الجهاز الطبى بالنادى الأهلى بقيادة أحمد أبو عبلة مصير صلاح محسن لاعب الفريق من المشاركة فى التدريبات الجماعية عقب مواجهة المصرى البورسعيدى، المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد السبت باستاد برج العرب بالإسكندرية فى الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.