الامارات | إدانة نجم التنس السابق بيكر بسبب "إجراءات إفلاسه"

شكرا لقرائتكم خبر عن إدانة نجم التنس السابق بيكر بسبب "إجراءات إفلاسه" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدين نجم كرة المضرب السابق الالماني بوريس بيكر، اليوم بأربع تهم من اصل 24 وجهت اليه في ما يتعلق باعلان افلاسه عام 2017. وقد قررت المحكمة تعيين جلسة النطق بالحكم في 29 ابريل الحالي. واتهم بيكر بانه اخفى اصولا له تقدر بملايين من الجنيهات الاسترلينية بينها كأسا بطولة ويمبلدون من اجل تحاشي تسديد ديونه.

ويُلاحق بيكر، الفائز بستة بطولات كبرى ضمن الغراند سلام، بقضايا عدة متعلقة باشهار افلاسه الشخصي ومرتبطة بحصوله على قرض بقيمة 3.5 من مصرف خاص. وكان بيكر (45 عاما) اعلن إفلاسه الشخصي في يونيو 2017 في لندن قبل انطلاق بطولة ويمبلدون، واتهم بعدم احترام التزاماته بالإفصاح عن المعلومات، لا سيما المصرفية، وهو ما نفاه.

هو متهم بشكل خاص بعدم منح دائنيه تسع جوائز وميداليات من سجله الناصع خلال مسيرته الاحترافية.

وكان بيكر المصنف الأول عالميا سابقا والذي يعيش في بريطانيا منذ عام 2012، كشف خلال هذه المحاكمة التي بدأت في 21 مارس الماضي أنه لا يزال لديه "الكثير" من الجوائز والتذكارات التي تم جمعها خلال 15 عاما في الملاعب، لكن بعضها اختفى.

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