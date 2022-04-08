«كاف» يعلن مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا «كوت ديفوار 2023»

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مساء الجمعة، عن مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر أن تقام في كوت ديفوار العام المقبل 2023.

وقال الاتحاد الإفريقي، عبر موقعه الرسمي، إنه من المقرر أن تقام الجولتان الأولى والثانية من تصفيات أمم أفريقيا 2023 فى الفترة من 30 مايو حتى 14 يونيو.

وأضاف "كاف" أن الجولتين الثالثة والرابعة تقرر إقامة منافساتهما في الفترة من 19 حتى 27 سبتمبر، بينما تقام مباريات آخر جولتين الخامسة والسادسة في الفترة من 20 مارس من العام المقبل 2023 حتى 28 من الشهر ذاته.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق أن قرعة التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا سيتم سحبها يوم الثلاثاء 19 أبريل الجارى، بداية من الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وأضاف "كاف" في بيان له أنه من المقرر أن تنطلق مرحلة المجموعات في تصفيات أمم أفريقيا 2023 في يونيو المقبل 2022.

يشار إلى أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حدد موعد إقامة كأس أمم أفريقيا "كوت ديفوار 2023"، في الفترة من 23 يونيو إلى 23 يوليو 2023.