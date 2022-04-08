شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يحصد برونزية كأس مصر لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل فريق كرة اليد بنادى البنك الأهلى على برونزية كأس مصر للموسم المحلى 2021/2022 بالفوز على هليوبوليس بنتيجة 28/26 فى لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

فيما يلتقى بعد قليل فريق الزمالك مع نظيره سبورتنج على صالة المقاولون العرب فى مباراة تحديد البطل.

تأهل الزمالك إلى الدور النهائى بالفوز على البنك الأهلى بنتيجة 28/25 فى دور قبل النهائى، بينما تأهل سبورتنج بالفوز على هليوبوليس 25/24.

وتوج مؤخرا فريق كرة اليد بنادى الزمالك بلقب دورى المحترفين بالفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 29 / 22 فى قمة ختام دورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وأقيم ختام الدورة المجمعة الثانية لتحديد بطل دورى المحترفين بدون جمهور.