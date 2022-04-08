شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يعود لقائمة الزمالك لمواجهة المقاصة واستمرار استبعاد الجزيرى وفتوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، قائمة الفريق التى ستخوض مباراة المقاصة المقرر لها في التاسعة والنصف مساء غد السبت باستاد الكلية الحربية، فى إطار مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي - حازم إمام - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد - إمام عاشور- محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر – محمود عبد الرازق "شيكابالا"- أشرف بن شرقي - أيمن حفني - رزاق سيسيه – أحمد سيد " زيزو" - سيد عبد الله .

خط الهجوم: عمر السعيد.

وشهدت القائمة استمرار استبعاد أحمد فتوح وسيف الدين الجزيرى، كما خرج من القائمة عبد الله جمعة للإصابة، ومحمود حمدي الونش للإيقاف.