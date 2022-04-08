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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الجمعة 8 / 4 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها إعلان البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، قائمة الفريق التى ستخوض مباراة المقاصة المقرر لها في التاسعة والنصف مساء غد السبت.

زيزو يعود لقائمة الزمالك لمواجهة المقاصة واستمرار استبعاد الجزيرى والمثلوثى

أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، قائمة الفريق التى ستخوض مباراة المقاصة المقرر لها في التاسعة والنصف مساء غد السبت باستاد الكلية الحربية، فى إطار مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

يدرس جوسفالدوا فيريرا، المدير الفنى لفريق الزمالك، الاعتماد على حازم إمام لاعب الفريق في الجبهة اليمني أمام المقاصة، فى المباراة المقرر أن تجمع الفريقين غدا السبت فى الدورى.

استقرت إدارة الكرة بنادى الزمالك على تعديل عقود جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعدما لاحظت إدارة الكرة وإدارة النادى وجود تفاوت شديد فى عقود اللاعبين، وكذلك وجود بعض البنود التى ترفضها إدارة النادى.

تغطية جديدة قدمها تليفزيون الخليج 365، عن فريق الزمالك، بعد تحقيقه فوز صعب، على بيراميدز، بنتيجة 3-2، في الجولة الحادية عشر من الدوري المصري، ليرفع رصيد نقاطه إلى 28 نقطة، ويصعد للمركز الثانى في ترتيب الدوري.

يواجه فى الحادية عشرة مساء اليوم الجمعة فريق رجال كرة اليد بنادى للزمالك نظيره سبورتنج، فى إطار نهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 على صالة المقاولون العرب.

وجه عمرو زكي نائب رئيس قطاع الناشئين في نادي الزمالك، ونجم الفريق الأبيض والمنتخب الوطني السابق، رسالة إلى حسن شحاتة نجم الزمالك الأسبق والمدير الفني السابق لمنتخب الفراعنة، ونشر عمرو زكي صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام جمعته بالمعلم وعلق:" واحشني يا كابتن حسن يا شحاتة يا أب لكل لاعيب جمعة مباركة عليك يا أبو علي وتريخ الكورة في مصر".

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة المصري والأهلي إلى الحكم محمود عاشور في الجولة الـ13 للدوري الممتاز، والمقرر لها التاسعة والنصف باستاد برج العرب بالإسكندرية.