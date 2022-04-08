شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء ومحمد عبد الغنى بدلا من الونش بعد طرده أمام المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة فيريرا الاعتماد على الثنائى محمود علاء بجانب محمد عبد الغنى، فى خط الدفاع خلال مباراة الفريق المقرر لها غدا أمام المقاصة فى الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدورى الممتاز.

ويأتى اعتماد فيريرا على علاء وعبد الغنى، بعد غياب محمود حمدى الونش عن الفريق فى المباراة المقبلة، للإيقاف بعدما حصل على الإنذار الثالث فى مباراة فريقه أمام بيراميدز التى انتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

حقق الزمالك فوزا مهما على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين يوم الأربعاء الماضى، فى الوقت الذى خسر فيه مصر المقاصة آخر مبارياته فى بطولة الدورى أمام البنك الأهلى.

وكشف فيريرا، المدير الفني للزمالك، عن كواليس الحديث الذي دار مع محمود الونش مدافع الفريق بعد طرده أمام بيراميدز، مؤكدًا أنه قال للاعب: "الضغوط ومثل تلك المواقف هي من تخلق الأبطال".

وأعرب فيريرا عن استيائه من ضغط المباريات التي سيعاني منها الزمالك في الفترة المقبلة، موضحًا أنه لا يعلم سبب هذا الضغط.