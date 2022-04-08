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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الجمعة 8 / 4 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها إعلان بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي تسافر اليوم إلى الإسكندرية لدخول معسكر مغلق، استعدادا لخوض مباراة المصرى غدا، السبت.

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي تسافر اليوم إلى الإسكندرية لدخول معسكر مغلق استعداداً لخوض مباراة المصرى غدا، السبت، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

محمد محمود ومتولى يترقبان الظهور مع الأهلي أمام إيسترن كومباني

يترقب ثنائي الأهلي محمد محمود ومحمود متولي الظهور مع الفريق خلال المباريات المقبلة، فى ظل اعتماد الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني سياسة التدوير بين اللاعبين لمواجهة ضغط المباريات.

يحسم الجهاز الطبى بالنادى الأهلى بقيادة أحمد أبو عبلة مصير صلاح محسن لاعب الفريق من المشاركة فى التدريبات الجماعية عقب مواجهة المصرى البورسعيدى، المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد السبت باستاد برج العرب بالإسكندرية فى الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

يعكف الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الاهلى على تجهيز تقرير عن اللاعبين الأجانب في صفوف المارد الأحمر قبل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، ويضم الأهلى بين صفوفه خماسى أجنبى هم المالى أليو ديانج والتونسى على معلول والمغربى بدر بانون والموزمبيقى ميكيسونى والجنوب أفريقى بيرسى تاو.

يخضع محمد هانى الظهير الأيمن للنادى الأهلى لاختبار طبى اليوم الجمعة وذلك لتحديد موقفه من المشاركة مع المارد الأحمر في مباراة المصرى البورسعيدى المقرر لها التاسعة والنصف مساء غداً السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

استقر الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى على إعادة محمد مجدى أفشة، صانع ألعاب الفريق الأحمر، للمشاركة فى التشكيل الأساسى للفريق فى مباراة المصرى البورسعيدى على حساب حسين الشحات، وكان موسيمانى قد احتفظ بـأفشة على دكة بدلاء الأهلى فى مباراة الاتحاد السكندري التى فاز بها بهدف دون رد قبل أن يدفع به بديلا فى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة فى محاولة لإراحة اللاعب.

استقر الجهاز الفني للأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، على إعادة الدولي التونسي على معلول لتشكيل الفريق الأساسي في مباراة المصري غداً، السبت، فى الجولة 13 لبطولة الدوري الممتاز.