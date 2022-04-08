شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفحص حمدي فتحي وطاهر ومحمود وحيد عقب مباراة المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع ثلاثي فريق الأهلي طاهر محمد طاهر وحمدي فتحي ومحمود وحيد لفحص طبي قبل أول مران للفريق عقب مباراة المصري، بعدما خرج الثلاثي من قائمة الأهلي لمباراة المصري بسبب إصابات بسيطة.

واستبعد موسيماني كلاً من: حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر ومحمود وحيد من قائمة الفريق قبل مباراة المصري غدا؛ للإصابة، حيث يعاني الأول من آلام في الحوض، بينما أتشكى طاهر من كدمة في الركبة أمام محمود وحيد فقد عانى من إجهاد في العضلة الخلفية.

وعانى الثلاثي السابق من هذه الإصابات البسيطة خلال مباراة الأهلي والاتحاد السكندري أول أمس، الأربعاء، في الجولة الـ12 لبطولة الدوري المصري.

ويقوم الجهاز الطبي للأهلي، بإخضاع حمدي وطاهر ووحيد لفحص طبي قبل أول مران للفريق عقب مباراة المصري التى ستقام في التاسعة والنصف من مساء غدا، السبت، في الجولة الـ13 لبطولة الدوري المصري.

وضم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، 21 لاعبا، لقائمة الفريق التى ستخوض غدا مباراة المرتقبة المرتقبة، وهم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي وياسر إبراهيم وحسام حسن وأيمن أشرف ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي افشة وعلي معلول وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر وزياد طارق ومحمد فخري ومحمد أشرف بكري.

ويدخل الأهلي مباراة المصري غدا متصدرا قمة جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 31 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز ومواصلة مسيرة الانتصارات في مشوار استعادة لقب الدوري الممتاز.