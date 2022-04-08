شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف الاتحاد السكندرى، بقيادة مديره الفني عماد النحاس، تدريباته مساء اليوم، الجمعة، عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبون عقب مواجهة الأهلى بالجولة 12 من عمر مسابقة الدورى العام وانتهت بخسارة زعيم الثغر بهدف نظيف.

ويستعد سيد البلد لمواجهة البنك الأهلى في المباراة المقرر لها 14 أبريل الجاري على ستاد بتروسبورت في تمام الساعة التاسعة ونصف مساء ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويبحث عماد النحاس عن تحقيق الفوز الأول مع زعيم الثغر منذ توليه القيادة الفنية للفريق خلفا لحسام حسن الذى رحل عن الفريق السكندرى، بعد تراجع النتائج في الفترة الأخيرة، وعلى رأسها توديع كأس مصر على يد سيراميكا.

ويواجه العمدة عدة صعوبات،على رأسها العقم التهديفى للفريق كما يعانى العمدة من أزمة حقيقية فى تغيير التشكيل بشكل مُستمر، ويرغب في الوقوف على التشكيلة الأمثل التى تُحدث الفارق لزعيم الثغر خلال الفترة المقبلة.

كما يبحث العمدة عن إعادة الثقة لبعض اللاعبين، وبالفعل نجح في منحها لـ محمد عبد المنصف حارس الفريق، كما أعاد السيد سالم، جوكر الفريق، للحسابات الفنية، وتألق اللاعب باعتباره أحد أهم الأوراق الرابحة في صفوف زعيم الثغر وينتظر العديد من اللاعبين الحصول على فرصة للمشاركة الفترة المقبلة، منهم محمد عبد السلام ونادر رمضان وعبد الغنى محمد وأحمد راشد وكريم ممدوح.