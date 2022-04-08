شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عاشور حكما لمباراة الأهلي والمصري.. وصباحي للزمالك والمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة المصري والأهلي إلى الحكم محمود عاشور في الجولة الـ13 للدوري الممتاز، والمقرر لها التاسعة والنصف باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويعاون محمود عاشور في إدارة مباراة المصري و الأهلي كلا من يوسف البساطي و محمد محمود لطفي و صبحي العمراوي، و محمد الحنفي حكم فيديو و محمود ناجي مساعد حكم فيديو.

بينما يدير مباراة مصر المقاصة والزمالك المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد السبت باستاد الكلية الحربية كل من: محمد صباحي و هاني عبد الفتاح و عمر فتحي و إبراهيم محمد إبراهيم، و محمود بسيوني حكم فيديو و خالد حسين مساعد حكم فيديو.

ويدير مباراة بيراميدز و غزل المحلة كل من: السيد منير و خالد السيد و إسلام أبو العطا و أحمد ناجي و السيد شعبان حكم فيديو و علاء صبري مساعد حكم فيديو.