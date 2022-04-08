شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حشيش: رحلت عن الأهلى بسبب ركنة عربية.. ومستحيل ابنى يلعب للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد حشيش نجم النادى الأهلى السابق، أن من المستحيل أن يلعب ابنه يوسف في نادى الزمالك تحت أي مغريات؛ بسبب أنه أهلاوى مثله مع احترامه الكبير لكيان الزمالك وجماهيره.

وقال محمد حشيش، في تصريحات إذاعية: "أنا أهلاوى جدا وكذلك ابنى يوسف ومن المستحيل أن ينضم للزمالك تحت أي ظرف مع الاحترام الكبير للزمالك، وأتمنى أن يعود للأهلى في المستقبل، بعد رحيله عن الأهلى بسبب مدرب معين مكانش بيلعبه".

وأضاف محمد حشيش: "سبب رحيلى عن الأهلى جاء بسبب خلاف حصل بينى وبين طارق سليم على ركنة العربية أمام النادى الأهلى، ووصلت لمشادة جامدة مع بعض، فبعد كده عرفت أن الأهلى مش محتاجنى بعد جلسة إدارة الكرة وكان فيها طارق سليم الذى يعمل بمبدأ الحب والكره، ودى أسوأ صفة ممكن تكون في شخص؛ لأن الأفضل هو مصلحة النادى على أي أمور شخصية، ورحلت ولكن يظل الكيان فوق الجميع والأشخاص راحلون".

واختتم: "لما مشيت من الأهلى جالى عرض من الزمالك عن طريق حمادة إمام رحمة الله عليه بمبلغ كبير عن ما كنت أتقاضاه في الأهلى، وجلست مع حمادة إمام خارج النادى احتراما له وقلت له أنا أهلاوى ولا يمكن أن ألعب للزمالك، وفضّلت الذهاب إلى المقاولون العرب".