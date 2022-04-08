القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 8 / 4 / 2022، حيث شهدت الساحة العديد من الأحداث الرياضية المهمة، أبرزها كان عودة أحمد سيد زيزو لقائمة الزمالك عقب استبعاده من لقاء بيراميدز الأخير.

زيزو يعود لقائمة الزمالك لمواجهة المقاصة واستمرار استبعاد الجزيرى والمثلوثى

أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، قائمة الفريق التى ستخوض مباراة المقاصة المقرر لها في التاسعة والنصف مساء غد السبت باستاد الكلية الحربية، فى إطار مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

تعديل جميع عقود لاعبى الفريق الأول بالزمالك خلال أيام

استقرت إدارة الكرة بنادى الزمالك على تعديل عقود جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعدما لاحظت إدارة الكرة وإدارة النادى وجود تفاوت شديد فى عقود اللاعبين، وكذلك وجود بعض البنود التى ترفضها إدارة النادى.

موسيمانى يُجهّز تقريرا عن أجانب الأهلي قبل ميركاتو الصيف

يعكف الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الاهلى على تجهيز تقرير عن اللاعبين الأجانب في صفوف المارد الأحمر قبل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، ويضم الأهلى بين صفوفه خماسى أجنبى هم المالى أليو ديانج والتونسى على معلول والمغربى بدر بانون والموزمبيقى ميكيسونى والجنوب أفريقى بيرسى تاو.