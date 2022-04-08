شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 8 / 4 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 8 / 4 / 2022، حيث شهدت الساحة العديد من الأحداث الرياضية المهمة، أبرزها كان عودة أحمد سيد زيزو لقائمة الزمالك عقب استبعاده من لقاء بيراميدز الأخير.
زيزو يعود لقائمة الزمالك لمواجهة المقاصة واستمرار استبعاد الجزيرى والمثلوثى
أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، قائمة الفريق التى ستخوض مباراة المقاصة المقرر لها في التاسعة والنصف مساء غد السبت باستاد الكلية الحربية، فى إطار مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
تعديل جميع عقود لاعبى الفريق الأول بالزمالك خلال أيام
استقرت إدارة الكرة بنادى الزمالك على تعديل عقود جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعدما لاحظت إدارة الكرة وإدارة النادى وجود تفاوت شديد فى عقود اللاعبين، وكذلك وجود بعض البنود التى ترفضها إدارة النادى.
موسيمانى يُجهّز تقريرا عن أجانب الأهلي قبل ميركاتو الصيف
يعكف الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الاهلى على تجهيز تقرير عن اللاعبين الأجانب في صفوف المارد الأحمر قبل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، ويضم الأهلى بين صفوفه خماسى أجنبى هم المالى أليو ديانج والتونسى على معلول والمغربى بدر بانون والموزمبيقى ميكيسونى والجنوب أفريقى بيرسى تاو.
أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لنادي بيراميدز، قائمة مباراة غزل المحلة فى إطار الدوري المصري الممتاز، ويحل غزل المحلة ضيفا على بيراميدز فى التاسعة والنصف من مساء السبت باستاد الدفاع الجوي، فى الجولة 13 من الدوري الممتاز.
كيروش ينصح رباعي المنتخب بالاحتراف الخارجى
نصح كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، رباعى خط الدفاع "أحمد فتوح ومحمد عبد المنعم ومحمود الونش وعمر كمال عبد الواحد" بالاحتراف الخارجي الفترة المقبلة.
الأهلي يحسم موقف صلاح محسن من التدريبات الجماعية بعد مواجهة المصرى
يحسم الجهاز الطبى بالنادى الأهلى بقيادة أحمد أبو عبلة مصير صلاح محسن لاعب الفريق من المشاركة فى التدريبات الجماعية عقب مواجهة المصرى البورسعيدى، المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد السبت باستاد برج العرب بالإسكندرية فى الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
الأهلي يفحص محمد هانى قبل مران اليوم لتحديد موقفه من مباراة المصري
يخضع محمد هانى الظهير الأيمن للنادى الأهلى لاختبار طبى اليوم الجمعة وذلك لتحديد موقفه من المشاركة مع المارد الأحمر في مباراة المصرى البورسعيدى المقرر لها التاسعة والنصف مساء غداً السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية.