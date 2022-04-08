شكرا لقرائتكم خبر عن محمد معروف حكما لقمة أهلى طرابلس والاتحاد الليبى والبنا للـ VAR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، طاقم تحكيم مباراة الديربي الليبي بين الاتحاد وأهلي طرابلس في الكونفدرالية الأفريقية ويديرها الحكم المصري الدولي بقيادة محمد معروف.

ويعاون محمد معروف في إدارة مباراة الاتحاد والأهلي الليبي كلا من محمود أبوالرجال مساعد أول وأحمد حسام طه مساعد ثاني وأمين عمر حكما رابعا ومحمود البنا حكم فيديو والمغربي زكريا برنيسي حكم فيديو مساعد.

من المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الاتحاد وأهلي طرابلس يوم 17 أبريل الجاري، على ملعب شهداء بنينا.