شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام صادمة لإيهاب جلال أمام الأهلى والزمالك بعد السقوط مع بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى فريق بيراميدز بقيادة إيهاب جلال هزيمتين على التوالى أمام قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك بالنسخة الحالية للدوري قلصت حظوظه فى سباقه المحتدم للتتويج بالدوري الأول فى تاريخه، حيث يسير الفريق السماوى بصورة طيبة على الصعيد المحلى منذ بداية الموسم باستثناء مباراتى الأحمر والأبيض وكذلك على الصعيد الأفريقى، حيث تأهل للدور ربع النهائى لبطولة الكونفدرالية، وضرب موعدا مع مازيمبى الكونغولى.

وسبق لإيهاب جلال، المدير الفنى لبيراميدز، خوض 14 مباراة أمام المارد الأحمر، فاز فى مباراة وتعادل ثلاثة لقاءات وخسر 910 لقاءات، وله 7 أهداف وعليه 27 هدفًا، كلين شيت مباراتين.

ولعب جلال ضد الأهلي 14 مواجهة سابقة ضد الفريق الأحمر مع فرق مصر للمقاصة، وإنبي، والزمالك، والمصري البورسعيدي والإسماعيلى وبيراميدز، وخسر جلال من الأهلي في 10 مباريات: 5 أثناء تدريبه المقاصة، و2 مع كل من المصري، ومباراة واحدة مع كل من إنبي والزمالك وبيراميدز.

وحقق جلال فوزا وحيدا على الأهلي عندما كان مدربا للمقاصة في موسم 2015-2016 بهدف دون مقابل، بينما تعادلا في ثلاث مباريات، منها اثنتان في ظل قيادته للفريق الفيومي نفسه وتعادل مع الإسماعيلى 1/1.

بينما خسر إيهاب جلال مع بيراميدز من الاهلى بثلاثية دون رد في مباراة الفريقين الأخيرة بالدوري.

في المقابل خاض إيهاب جلال 15 مواجهة ضد الزمالك ، حقق إيهاب جلال 4 انتصارات وخسر 9 مرات وتعادل مرتين.

-حقق إيهاب جلال 3 انتصارات مع المقاصة على الزمالك، كما حقق فوزا وحيدا مع المصري البورسعيدي على الزمالك.

-آخر انتصار حققه إيهاب جلال على الزمالك كان ذلك في موسم 2019 خلال تولي مهمة تدريب المصري.

-آخر هزيمة لإيهاب جلال أمام الزمالك حينما خسر بيراميدز من الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالجولة الأخيرة للدوري.