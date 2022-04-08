شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يعيد أفشة لتشكيل الأهلى أمام المصرى البورسعيدى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى على إعادة محمد مجدى أفشة، صانع ألعاب الفريق الأحمر، للمشاركة فى التشكيل الأساسى للفريق فى مباراة المصرى البورسعيدى على حساب حسين الشحات، وكان موسيمانى قد احتفظ بـأفشة على دكة بدلاء الأهلى فى مباراة الاتحاد السكندري التى فاز بها بهدف دون رد قبل أن يدفع به بديلا فى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة فى محاولة لإراحة اللاعب.

واستقر موسيمانى على تطبيق سياسة التدوير في صفوف فريقه بكل مراكز الملعب في مباريات الدوري المقبلة لمواجهة حالة الإجهاد التي يعانى منها لاعبوه، حيث يلعب الأهلي 8 مباريات خلال شهر رمضان على رأسها بالطبع مباراتى الرجاء المغربى بجانب 5 مباريات في الدوري مع المصرى البورسعيدى وايسترن كومبانى وانبى وطلائع الجيش وسيراميكا.

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي تسافر اليوم إلى الإسكندرية لدخول معسكر مغلق استعدادا لخوض مباراة المصرى غدا، السبت، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الأهلى 21 لاعبا على النحو التالي: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير ومحمود متولي وياسر إبراهيم وحسام حسن وأيمن أشرف ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وعلى معلول وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر وزياد طارق ومحمد فخري ومحمد أشرف بكري.

ومنح موسيماني لاعبي الفريق راحة من التدريبات أمس عقب الفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف مساء الأربعاء في الجولة 12 لبطولة الدوري الممتاز وذلك بسبب حالة الإجهاد التى يُعاني منها الفيق مؤخرا.

ويتطلع موسيماني لتهيئة لاعبيه جيدا للمباريات المقبلة في بطولة الدوري الممتاز والتى يتطلع فيها الفريق لتحقيق الانتصارات المحلية لإستعادة لقب الدوري الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر نسخة من البطولة والتى توّج بها الزمالك.