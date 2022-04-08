مرموش يشارك في خسارة شتوتجارت أمام دورتموند بالدوري الألماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

شارك الدولي المصري عمر مرموش لاعب فريق شتوتجارت في خسارة فريقه ضد بوروسيا دورتموند بهدفين دون رد في لقاء جاء ضمن الأسبوع الـ29 من منافسات الدوري الألماني.

وشارك مرموش أساسيًا حتى الدقيقة 79 قبل أن يخرج في لقاء شهد تهديد الدولي المصري مرمى "أسود الفاستيفاليا" بعد انفراده بالمرمى ليسدد كرة تمر أعلى العارضة.

وجاء هدفي بوروسيا دورتموند عن طريق جوليان براندت في الدقيقة 12 ثم 71.

بهذه النتيجة أصبح بوروسيا دورتموند رصيده 60 نقطة في المركز الثاني بفارق ست نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر والذي يمتلك مباراة مؤجلة.

في المقابل، توقف رصيد شتوتجارت عند 27 نقطة في المركز الخامس عشر ليظل الفريق مهددًا بالهبوط.