اتحاد الكرة يُعلن حكام مباراتي المصري والأهلي.. والزمالك أمام المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، حكام 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر للدوري الممتاز.

واسندت لجنة الحكام مواجهة المصري والأهلي للحكم محمد الصباحي، ويعاونه الحكمان المساعدان هاني عبدالفتاح وعمر فتحي، والحكم إبراهيم محمد إبراهيم.

ويتواجد في تقنية الفيديو الحكم محمد بسيوني والحكم المساعد خالد حسين.

ويدير مواجهة الأهلي ونظيره المصري تحكيميا في استاد الجيش ببرج العرب، الحكم محمود عاشور، ويعاونه الثنائي يوسف البساطي ومحمد لطفي، والحكم الرابع صبحي العمراوي.

ويتواجد في تقنية الفيديو الحكم محمد الحنفي والحكم المساعد محمود ناجي.

ويدير مباراة بيراميدز و غزل المحلة كلاً من السيد منير و خالد السيد و إسلام أبو العطا و أحمد ناجي و السيد شعبان حكم فيديو و علاء صبري مساعد حكم فيديو.