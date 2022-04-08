رسمياً.. كاف يعلن موعد قرعة تصفيات أمم إفريقيا 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن مواعيد قرعة تصفيات أمم إفريقيا، للرجال، والسيدات، والمحليين.

وجاءت قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا للرجال "ساحل العاج 2023"، يوم الثلاثاء 19 إبريل الحالي، في الساعة السابعة والنصف مساء.

بينما جاء موعد قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين "الجزائر 2023" يوم 28 أبريل الجاري.

وعلى الجانب الآخر حدد كاف قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا للسيدات "المغرب 2022"، يوم الـ25 من أبريل الجاري.

وكان الخليج 365 قد تواصل مع مصدر في الكاف، وإنفرد بنشر المواعيد قبل إعلانها على موقع الاتحاد الإفريقي.