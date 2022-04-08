للمرة الثانية.. مرموش أفضل لاعب شاب في الدوري الألماني لشهر مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سليمان غريب:

توج الدولي المصري عمر مرموش جناح فريق شتوتجارت على جائزة أفضل لاعب شاب في شهر مارس الماضي بمسابقة الدوري الألماني.

ونشرت الصفحة الرسمية للدوري الألماني عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لعمر مرموش، وعلقت، قائلة: "عمر مرموش الفائز بجائزة أفضل لاعب شاب في مارس الماضي".

وسبق وأن توج النجم المصري بنفس الجائزة كأفضل لاعب صاعد في البوندسليجا خلال شهر سبتمبر الماضي.

وخلال شهر مارس، نجح مرموش في تسجيل هدفاً وصنع آخر خلال 3 مباريات لعبها مع فريق شتوتجارت خلال شهر مارس الماضي بالدوري الألماني.

وشارك عمر مرموش مع شتوتجارت في 18 مباراة في الموسم الحالي بالدوري الألماني، سجل 3 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة.

جدير بالذكر أن شتوتجارت يحتل المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 27 نقطة بعد مرور 28 جولة.