إيهاب جلال يُعلن قائمة بيراميدز لمباراة المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني لفريق بيراميدز، إيهاب جلال، اليوم الجمعة، القائمة التي سيخوض به مباراته المقبلة في الدوري أمام غزل المحلة.

وجاءت قائمة بيراميدز للمباراة كالتالي: مهدي سليمان، أحمد الشناوي، علي جبر، أسامة جلال، أحمد أيمن، محمد حمدي، حسين السيد، أحمد فتحي، أحمد توفيق، بلاتي توريه، محمد صادق، هشام محمد، إسلام عيسى، محمود صابر، عبدالله السعيد، إيريك تراوري، إبراهيم عادل، دودو الجباس، محمود وادي، فخري لاكاي.

ويدخل بيراميدز المباراة في المركز الثالث برصيد 26 نقطة، فيما يحتل المحلة المركز 14 برصيد 13 نقطة.