وصفه بـ"الوضع الحساس".. صلاح يرفض الحديث عن تجديد عقده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

يرفض محمد صلاح، نجم هجوم ليفربول، الكشف عن كواليس المفاوضات مع النادي بخصوص تجديد عقده، مشيرا إلى أن "الوضع حساس".

ومن المقرر أن ينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف 2023 (نهاية الموسم المقبل)، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق جديد حتى الآن بسبب الاختلاف على قيمة الزيادة في راتب النجم المصري.

وقال صلاح في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "هناك أشياء كثيرة لا يعرفها الناس، لا يمكنني أن أكون أنانيا وأتحدث عن وضعي في هذا الوقت من الموسم".

وأضاف: "قلت مرات عديدة ما أريده ولكن لا يمكنني التعمق الآن في موضوع تجديد العقد لأنه وضع حساس".

وأتم: "أنا فقط أركز على الفريق وأقدم له كل ما لديّ من أجل الفوز بالألقاب".

وكان صلاح أكد في أكثر من مرة رغبته في الاستمرار مع ليفربول، لكن الأمر في الوقت نفسه يظل بيد إدارة النادي.

جدير بالذكر أن صلاح (29 عاما) شارك في 38 مباراة مع ليفربول هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 28 هدفا وقدّم 10 تمريرات حاسمة.