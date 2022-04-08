"عودة زيزو".. قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

أعلن البرتغالي جوسوالدو فيريرا المدير الفني للزمالك عن قائمة الفريق لمباراة مصر للمقاصة التي تقام غدا السبت ضمن الجولة الـ13 من دوري we المصري.

وتشهد القائمة عودة لاعب الفريق أحمد سيد "زيزو" بعد الغياب أمام بيراميدز، فيما استمر غياب أحمد فتوح والتونسي سيف الدين الجزيري.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي – حازم إمام – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور- محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" – إسلام جابر – محمود عبد الرازق "شيكابالا"- أشرف بنشرقي – أيمن حفني – رزاق سيسيه – أحمد سيد "زيزو" – سيد عبد الله .

خط الهجوم: عمر السعيد.