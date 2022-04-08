مصدر يكشف لمصراوي أسباب استبعاد وحيد وفتحي وطاهر أمام المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

كشف مصدر في النادي الأهلي سبب غياب ثلاثي فريقه محمود وحيد وطاهر محمد طاهر وحمدي فتحي عن قايمة فريقهم لمباراة المصري.

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره المصري عند 9:30 مساء يوم غد السبت ضمن منافسات الدوري.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الجمعة، إلى أن محمود وحيد يُعاني من إجهاد في العضلة الخلفية بينما يُعامي طاهر من آلام في الركبة، فيما شعر حمدي فتحي بعد مباراة الاتحاد بآلام في عضلة الحوض.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن اللاعبين كان من الممكن أن يتحاملوا على أنفسهم واللعب ولكن الجهاز الفني فضّل إراحتهم لمباراة الرجاء

ويدخل الأهلي المباراة متصدرًا جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، فيما يحتل المصري المركز الثامن برصيد 16 نقطة.