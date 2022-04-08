شكرا لقرائتكم خبر عن 21 لاعباً فى قائمة الأهلي لمواجهة المصرى البورسعيدى غداً فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي تسافر اليوم إلى الإسكندرية لدخول معسكر مغلق استعداداً لخوض مباراة المصرى غدا، السبت، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الأهلى 21 لاعبا على النحو التالي: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير ومحمود متولي وياسر إبراهيم وحسام حسن وأيمن أشرف ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وعلى معلول وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر وزياد طارق ومحمد فخري ومحمد أشرف بكري.

ويدخل الأهلي مباراة المصري غدا وهو يتصدر قمة جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 31 نقطة ويسعى لتحقيق الفوز ومواصلة مسيرة الانتصارات في مشوار استعادة لقب الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف، في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري الممتاز والتي أقيمت مساء الأربعاء الماضي باستاد الأهلي والسلام.‏