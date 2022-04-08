شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يدير مباراة سموحة وبيراميدز من مدرجات استاد الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدير أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، مباراة فريقه أمام بيراميدز من مدرجات استاد الإسكندرية بسبب إيقافه مباراة واحدة عقب طرده أمام فيوتشر والتى خسرها الفريق السكندرى برباعية نظيفة بالجولة الـ13 من عمر بطولة الدورى .

ويسعى أحمد سامى لتعويض الخساراة أمام فيوتشر بتحقيق نتيجة ايجابية أمام بيراميدز والمنافسة على حصد المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز .

ويستضيف فريق سموحة نظيرة بيراميدز يوم 13 من الشهر الجارى ضمن مباريات الجولة الـ14 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والتي ستقام على ستاد اسكندرية الرياضى في تمام الساعة التاسعة و النصف مساءا .

ويحتل فريق سموحة المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 23 نقطة حيث حقق الفوز في 6 مباريات و التعادل في 5 و الخساراة فى مباريتين.