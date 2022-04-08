شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة مباريات أمم أفريقيا لليد يوليو المقبل بصالتى استاد القاهرة وحسن مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف صالتا استاد القاهرة وحسن مصطفى بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد 2022 خلال الفترة من 9 وحتى 19 يوليو المقبل. كما تقرر تعيين محمد الأمين رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد اليد رئيساً للجنة المنظمة للبطولة .

وبحث محمد الأمين، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة اليد، استعدادات استضافة مصر بطولتى أمم أفريقيا 2022,2024 بعد موافقة الاتحاد الأفريقى على إسنادهما لمصر بعد سحبهما من المغربى الجزائر .

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات عقدها مسئولو وزارة الشباب والرياضة مع الدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد فى حضور عدد من قيادات الوزارة.

وناقش الاجتماع كافة التفاصيل الخاصة باستضافة البطولة الإفريقية نسخة 2022م، المقرر إقامتها فى يوليو المقبل، وتشكيل اللجنة المنظمة للبطولة، والبدء فى اتخاذ الإجراءات الواجبة تباعاً بشأن الأمور اللوجستية الخاصة بالبطولة، وتحديد الصالات المغطاة التى تستضيف منافسات البطولة الإفريقية.

أكد مسئولو وزارة الرياضة على التنسيق التام مع اتحاد كرة اليد والاتحاد الإفريقى على كافة الأصعدة لضمان تحقيق النجاح للبطولة على المستويات الفنية والإدارية واللوجستية والتنظيمية ضمن سلسلة النجاحات التى تحققها الدولة المصرية للبطولات والفعاليات الرياضية الكبرى التى تستضيفها.